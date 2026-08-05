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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Talisca'dan 3 maçta 3 gol!

        Talisca'dan 3 maçta 3 gol!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Sturm Graz karşısında da golünü attı ve bu sezonki 3 resmi maçta da ağları buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 23:10 Güncelleme:
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        Talisca'dan 3 maçta 3 gol!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Sturm Graz’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlileri öne geçiren gol, 10. dakikada Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’dan geldi. Kerem Aktürkoğlu’nun pasında sırtı dönük topla buluşan tecrübeli oyuncu, yüzünü kaleye dönüp sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

        Böylelikle Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk 3 resmi maçında da sahne alan Talisca, gollerini sürdürdü. 32 yaşındaki hücumcu, 3 maçta 3 gole ulaştı.

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