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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den o iddialara yalanlama: Yönetim krizi söz konusu değil!

        Fenerbahçe'den o iddialara yalanlama: Yönetim krizi söz konusu değil!

        Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ile yöneticilerden Batuhan Özdemir, Savaş Adalet ve Ömer Onan hakkında çıkan haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 19:23 Güncelleme:
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        "Yönetim krizi söz konusu değil!"

        Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün basında paylaşılan, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz hakkında ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

        Yöneticilerimiz Batuhan Özdemir ve Savaş Adalet, tarifeli uçakla seyahat ederek Barcelona–Real Madrid karşılaşmasını yerinde takip etmişlerdir. Haberde adı geçen Ömer Onan ise son iki yıldır Barcelona şehrine dahi gitmemiştir.

        Başkanımızın söz konusu yöneticilerimize futbol takımımızla ilgili herhangi bir görev verdiği, Barcelona seyahati nedeniyle kendilerine tepki gösterdiği veya istifalarını istediği yönündeki iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur.

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        Haberde aktarılan konuşmalar yaşanmamış, iddia edilen yönetim krizi hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır.

        Fenerbahçe’mizin içinde bulunduğu hassas dönemi fırsat bilerek, kulübümüzün yönetiminde ayrışma varmış algısı yaratmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz."

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