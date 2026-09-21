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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe, Emma Meesseman ile sözleşme yeniledi

        Fenerbahçe, Emma Meesseman ile sözleşme yeniledi

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Emma Meesseman'la uzattı!

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Emma Meesseman, kulüple yeniden anlaşma sağladı.

        Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabında sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Meesseman ile ilgili klip paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi:

        "Emma Meesseman ile yola devam. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa kadın basketbolunun en özel oyuncuları arasında yer alan, Euroleague Women'da üst üste iki kez 'En Değerli Oyuncu' seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonunda ailemize katılan, bugüne dek kazandığımız tüm tarihi başarılarda ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Emma Meesseman 2026-2027 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."

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        #Fenerbahçe Kadın Basket
        #İç transfer
        #Emma Meesseman
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