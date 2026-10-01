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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Euroleague'de 3'te 3 için Dubai karşısında!

        Fenerbahçe Euroleague'de 3'te 3 için Dubai karşısında!

        Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, üçüncü maçında yarın akşam Dubai Basketbol'u konuk edecek. İlk 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler 3'te 3 için parkeye çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        Rakip Dubai, hedef 3'te 3!

        Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

        Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertli ekip, sonraki karşılaşmada da Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.

        Dubai Basketbol ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

        F.BAHÇE'NİN EUROLEAGUE'DE DUBAI'YE KARŞI GALİBİYETİ YOK

        Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'de Dubai Basketbol'a karşı galibiyet elde edemedi.

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        Geçen sezon Euroleague'de yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetti.

        Öte yandan Fenerbahçe Tarfin, sezon öncesi oynanan Euroleague Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.

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