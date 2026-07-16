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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Faruk Ilgaz'ı andı!

        Fenerbahçe Faruk Ilgaz'ı andı!

        Fenerbahçe'nin eski başkanı Faruk Ilgaz, vefatının 12. yılında saygıyla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe Faruk Ilgaz'ı andı!

        Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında yayımladığı bir mesajla andı.

        Sarı-lacivertli kulübün mesajında şu ifadeler kullanıldı:

        "1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış ve görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı."

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