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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır!

        Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya hazır!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Sarı-lacivertli ekip, bugün Gaziantep'e gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

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        #fenerbahçe
        #süper lig
        #Gaziantep FK
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