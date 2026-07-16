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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe-Gornik Zarbze maçının hakemi Manfredas Lukjancukas

        Fenerbahçe-Gornik Zarbze maçının hakemi Manfredas Lukjancukas

        Fenerbahçe ile Polonya ekibi Gornik Zarbze arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'ye Litvanyalı hakem!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 21 Temmuz Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.

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