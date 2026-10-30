Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 21:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Devişoğlu'ndan Bahçeli açıklaması

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni sırasında verdiği görüntüye ilişkin "Bahçeli üzerinden, ona duyulan kinin ve nefretin cisme büründürülmesi için insani davranışımın sorgulamaya açık tutulmasını yadırgıyo...
        #fenerbahçe
        #Göztepe
        #süper lig
        #idman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Milli arada transfer zirvesi!
        Milli arada transfer zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi