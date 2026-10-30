Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 30 Ekim 2026 - 21:13 Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
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