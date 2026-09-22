Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Voleybol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Voleybol Fenerbahçe Kulübü, Göktürk Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Fenerbahçe Kulübü, Göktürk Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Fenerbahçe Kulübü, Göktürk Holding ile kadın ve erkek voleybol takımlarının yanı sıra Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nı kapsayan sponsorluk anlaşması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 16:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'den yeni sponsorluk anlaşması!

        Fenerbahçe Kulübü, kadın ve erkek voleybol takımlarının yanı sıra Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nı kapsayan sponsorluk anlaşması için Göktürk Holding'le el sıkıştı.

        Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akan, Fenerbahçe Voleybol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun ve Göktürk Holding İcra Kurulu Üyesi Berin Göktürk katıldı.

        Toplantıyı Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, yöneticiler ve davetliler de takip etti.

        Yapılan anlaşma kapsamında Göktürk Holding'in ismi, kadın ve erkek voleybol takımlarının formalarının sol üst kısmında, kadın basketbol takımının şortunun arkasında yer aldı.

        REKLAM

        Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akan, sarı-lacivertli kulübün Türkiye'de kadın basketbolunun gelişimine yön veren ve standartları belirleyen camia olduğunu vurguladı.

        VOLKAN AKAN: GÖKTÜRK HOLDİNG'İN KATKISINI YALNIZCA MADDİ DESTEK OLARAK GÖRMEMELİYİZ

        Fenerbahçe'nin Avrupa'da kalıcı başarılar elde ettiğini belirten Akan, "3 kez kazandığımız Avrupa Ligi şampiyonluğuna her seferinde farklı hocalarla ulaşmamız, yıllardır sürdürülen doğru planlamanın sonucudur. Yeni sezonda da hedefimiz değişmemektedir. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın vizyonu doğrultusunda kadromuzu hedeflerimize uygun şekilde oluşturduk. Önümüzdeki dönemde büyük hedeflere ulaşmak için iş ortaklarının değeri son derece önemlidir. Göktürk Holding'in katkısını yalnızca maddi destek olarak görmemeliyiz. Berin Hanım camiamızda, kadın sporlarında çok sevilen bir isim. Umarım bu birliktelik takımımıza çok büyük katkı sağlayacaktır." açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        MUSTAFA AYDIN ACUN: LİGDE VE AVRUPA'DA HER İKİ TAKIMIMIZLA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

        Fenerbahçe Voleybol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasını kutlayarak sözlerine başladı.

        Sarı-lacivertli kulübün kadın milli takımına 6 oyuncu gönderdiğinin altını çizen Acun, "Başta kaptanımız Eda olmak üzere bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Fenerbahçe olarak milli takımlarımıza katkı sağlamaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu sene hem kadın hem erkek takımlarında kadromuzu çok güçlendirdik. Şampiyonluk hedefimize uygun kadrolar kurduk. Hedefimiz çok net, ligde ve Avrupa'da her iki takımımızla şampiyonluk istiyoruz. Sponsorluklarımızda bu sezon etkinliklere de önem vereceğiz. Göktürk Holding, Fenerbahçe'ye daha önce de destek vermişti, bu destek artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Göktürk Holding İcra Kurulu Üyesi Berin Göktürk, sponsorluk anlaşması dolayısıyla sarı-lacivertli kulübün başkan vekili olan eşi Barış Göktürk'e teşekkür etti.

        Barış Göktürk'ün yoğun bir programı olduğunu dile getiren Berin Göktürk, "Kendisi Fenerbahçe yüzünden bütün şirketin yükünü bize bıraktı. Bugün bu anlaşma sayesinde kendisiyle görüşme şansımız oldu. Çok fazla görüşemiyoruz. Ama çok güzel bir şeye hizmet ettikleri için destek oluyoruz. Eminim diğer yönetim kurulu üyelerinin eşleri de benimle aynı fikirdedir." diye konuştu.

        Üç branş için sponsorluk anlaşması imzaladıklarını belirten Göktürk, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "2026-2027 dönemi için 3 branşta sponsorluk anlaşmamızı imzalıyoruz. Kadın voleybol, erkek voleybol ve kadın basketbol takımlarına sponsor oluyoruz. Kadın basketbola sponsor olduğumuz için ayrı mutluyum. Ben kadın basketbol takımının maçlarını çok yakından takip ediyorum. Buradan Fenerbahçeli patronlara sesleniyorum, ister küçük bütçeli, ister büyük bütçeli olsun, şirketlerinizi Fenerbahçe'yle yan yana getirin."

        Fotoğraf çekimi ve hediye takdiminin ardından basın toplantısı sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #Göktürk Holding
        #sponsorluk anlaşması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Aleyna Çakır davasında karar
        Aleyna Çakır davasında karar
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği Almina, hayata tutundu
        Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği Almina, hayata tutundu
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti
        "ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz 7 günde açılacak"
        "ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz 7 günde açılacak"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        Macron ve Trump'tan samimi poz
        Macron ve Trump'tan samimi poz
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        "Dijital esarete karşı direnin"
        "Dijital esarete karşı direnin"