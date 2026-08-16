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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, minik taraftar Göktuğ Alımcı'yı Lyon maçına davet etti

        Fenerbahçe, minik taraftar Göktuğ Alımcı'yı Lyon maçına davet etti

        Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçında rakip bir taraftar tarafından üzerinde bulunan Fenerbahçe forması zorla çıkartılan minik Fenerbahçeli Göktuğ Alımcı'yı Olympique Lyon maçında stadyumda misafir edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        F.Bahçe, minik Göktuğ'u Lyon maçına davet etti

        Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçında tribünde yer alan ve Fenerbahçe forması giyen minik taraftar Göktuğ Alımcı'nın formasının zorla çıkarılmasına tepki gösterdi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Göktuğ Alımcı ve ailesinin salı günü oynanacak Olympique Lyon maçında misafir edileceği de belirtildi.

        İşte o açıklama:

        "Dün oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir.

        Göktuğ ve ailesini, Salı günü oynayacağımız Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edecek; minik taraftarımızı Fenerbahçe Ailesi’nin sıcaklığıyla ağırlayacağız.

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        Yaşanan olay sırasında sağduyulu ve yapıcı yaklaşımlarıyla duruma müdahale ederek Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

        Bir çocuğun, yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor; sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz.

        Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır. Çocukların takımlarına duyduğu sevgiye, yaşadığı heyecana ve renklerine olan bağlılığına her koşulda saygı gösterilmelidir.

        Çocukların tribünlerde korkmadan, özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur."

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