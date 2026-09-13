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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!

        Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!

        Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 17:03 Güncelleme:
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        İşte F.Bahçe'nin G.Antep kafilesi!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, Gaziantep'e götürülmedi.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal, kafileye şu oyuncuları aldı:

        "Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi."

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        #Gaziantep FK
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        #süper lig
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