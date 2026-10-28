Fenerbahçe Tarfin: 81 - Flammes Carolo Basket: 71 | MAÇ SONUCU

Habertürk Manşet - 27 Ekim 2026 (Alihan Kuriş Suç Örgütünün Kasası Konuştu, Şema Çıktı!)

Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Habertürk Manşet'te bu akşam; kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıyı ele geçirdiği iddia edilen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmadaki kritik kırılma noktası ve yeni nesil sokak çetelerine karşı yürütülen sınır ötesi operasyonlar mercek altına alınıy... Daha Fazla Göster Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Habertürk Manşet'te bu akşam; kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıyı ele geçirdiği iddia edilen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmadaki kritik kırılma noktası ve yeni nesil sokak çetelerine karşı yürütülen sınır ötesi operasyonlar mercek altına alınıyor. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın soruyor; Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan ve Hukukçu Hadi Dündar değerlendiriyor. Daha Az Göster