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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Tarfin: 81 - Flammes Carolo Basket: 71 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 81 - Flammes Carolo Basket: 71 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Flammes Carolo Basket'i 81-71 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        Fenerbahçe liderliğini sürdürdü!

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 28-13 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açmaya devam eden Fenerbahçe, Flammes Carolo Basket karşısında devreye 20 sayılık avantajla 46-26 üstün girdi.

        İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 69-50 önde kapattığı müsabakayı 81-71 kazandı.

        Fenerbahçe Tarfin'de Tima Pouye 14, Yvonne Anderson ile Lauren Betts de 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Fransız temsilcisinde ise Koi Love'un 17 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

        Sarı-lacivertliler, bu sonuçla grupta 3. maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü.

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        Flammes Carolo Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.

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