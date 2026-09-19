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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol: 85-77 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe, EuroLeague Süper Kupa'da 3'üncü oldu!

        Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol: 85-77 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe, EuroLeague Süper Kupa'da 3'üncü oldu!

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa üçüncülük maçında ev sahibi Dubai Basketbol'u 85-77 yenerek üçüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Süper Kupa'da 3. oldu!

        EuroLeague Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.

        Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde geçen sarı-lacivertliler, Tucker ve Shields'ın skorer performans sergilediği ilk yarıyı 47-39 üstünlükle tamamladı.

        İkinci devrede iyi hücum eden Dubai Basketbol, final periyoduna 65-64 önde girse de Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 85-77 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe Tarfin üçüncü, Dubai Basketbol ise dördüncü oldu.

        Salon: Etihad

        Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Thomas Bissuel (Fransa)

        Fenerbahçe Tarfin: Forrest 11, Onuralp Bitim 2, Tucker 23, Melli 3, Silva 4, Baldwin 11, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 1, Key 8, Clyburn 6, Shields 10, Sargiunas 4

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        Dubai Basketbol: Okobo 14, Walkup 3, Anderson, Shengelia 8, Petrusev 7, Blossomgame 6, Mintz 2, Bertans 14, Kondic 5, Kabengele 9, Diakite 7, Wright 2

        1. Periyot: 22-21

        Devre: 47-39

        3. Periyot: 64-65

        Beş faulle çıkan: 39.23 Okobo (Dubai Basketbol)

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        #fenerbahçe tarfin
        #EuroLeague
        #Dubai
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