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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya!

        Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya!

        Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için yarın karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

        Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

        Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

        Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA İKİNCİ RANDEVU

        Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

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        İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, siyah-beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.

        FENERBAHÇE 8 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

        Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

        Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

        1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı.

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        Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

        BEŞİKTAŞ 1 KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.

        Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.

        Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

        ANADOLU EFES 14 ŞAMPİYONLUKLA ZİRVEDE

        Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

        Anadolu Efes, 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü.

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        Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

        ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANAN TEK TAKIM

        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 6 kez sahibi olan Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak dikkati çekiyor.

        Ülkerspor, kupada 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005'te şampiyon oldu.

        1985'ten bu yana düzenlenen turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez mutlu sona ulaştı.

        CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONLARI

        Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

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        Yıl Şampiyon İkinci
        1985 Galatasaray Fenerbahçe
        1986 Efes Pilsen Galatasaray
        1987 Karşıyaka Beşiktaş
        1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe
        1989 Çukurova Eczacıbaşı
        1990 Fenerbahçe Galatasaray
        1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS
        1992 Efes Pilsen Paşabahçe
        1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS
        1994 Fenerbahçe Efes Pilsen
        1995 Ülkerspor Galatasaray
        1996 Efes Pilsen Türk Telekom
        1997 Türk Telekom Efes Pilsen
        1998 Efes Pilsen Ülkerspor
        1999 TOFAŞ Efes Pilsen
        2000 Efes Pilsen Ülkerspor
        2001 Ülkerspor Efes Pilsen
        2002 Ülkerspor Efes Pilsen
        2003 Ülkerspor Efes Pilsen
        2004 Ülkerspor Efes Pilsen
        2005 Ülkerspor Efes Pilsen
        2006 Efes Pilsen Alpella
        2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen
        2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker
        2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker
        2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker
        2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker
        2012 Beşiktaş Anadolu Efes
        2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital
        2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker
        2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka
        2016 Fenerbahçe Anadolu Efes
        2017 Fenerbahçe Doğuş Banvit
        2018 Anadolu Efes Fenerbahçe
        2019 Anadolu Efes Fenerbahçe
        2022 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko
        2024 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko
        2025 Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN

        NOT: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgını, 2023 senesinde ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oynanmadı.

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        #Anadolu Efes
        #fenerbahçe tarfin
        #Basketbol
        #Cumhurbaşkanlığı Kupası
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