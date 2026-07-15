Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çok iyi 2 kamp dönemi geçirdiklerini ve Gornik Zabrze maçına hazır olarak çıkacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Raiffeisen Arena'da Avusturya'nın LASK ekibiyle oynadıkları ve 2-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eksikleri görme adına çok iyi bir dönem yaşadıklarını dile getiren Kartal, "Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap Topuk Yaylası'nda iyi bir kampımız olmuştu. Burada 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük hem de oyun ve takım olarak daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz onları gördük. Tabii 3 maçı kazandık ve bu bize moral oldu." ifadelerini kullandı.

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Maçlarda iniş ve çıkışlar yaşadıklarını, bunun da doğal olduğunu aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar oldu. Zaman zaman oyun içinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için eksiklerimizi görmek çok önemli oluyor. Güzel maç oldu. Yeni aldığımız Ake'yi ilk defa oynattık. Hemen hemen tüm oyuncularımıza şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Milli takımdan gelen oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz."

"GREENWOOD BİZE ÇOK KATKI SAĞLAYACAK"

İsmail Kartal, yeni transferleri Mason Greenwood'un takıma çok katkı sağlayacağını dile getirdi.

Onay verdikleri önemli bir transferin sona erdiğini aktaran Kartal, "Hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu, yaptıkları ortada. Bize de çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda başkanımız ve yöneticilerimizle konuştuğumuzda onay vermiştik. Hayırlı olsun diyorum, inşallah bir an önce aramıza katılır." değerlendirmesinde bulundu.

Kampta sakat oyuncular, kiralıktan ve milli takımdan dönen oyuncuların da olduğunu hatırlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önce teknik ekibime ve personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabah 7.00, 7.30'ta kalkıyoruz akşama kadar 3-4 tane parça parça antrenman yapıyoruz ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir, grup grup çok iyi hazırlandık ama bizim işimiz bu, bundan yorulmuyoruz. Kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Kampın başından beri beraber çalıştığımız oyuncular daha iyi durumda. Diğer oyuncuların biraz daha zamana ihtiyacı var."