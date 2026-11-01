Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe çıkışını sürdürdü!

        Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe çıkışını sürdürdü!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Göztepe, bu sezonki üst üste 4. galibiyetini kazandı ve çıkışını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 11:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göztepe 4'te 4 yaptı çıkışını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu süreçte Samsunspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı.

        Ligdeki ilk galibiyetini 7. haftada Eyüpspor deplasmanında alan Göztepe, bu karşılaşmayla birlikte çıkışa geçti. Ardından 8. haftada Kocaelispor’a konuk olan İzmir ekibi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek üst üste 2. maçını kazandı.

        Yakaladığı çıkışı sürdüren sarı-kırmızılılar, 9. haftada sahasında Çorum FK’yi 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

        REKLAM

        Son olarak 10. haftada Fenerbahçe’ye konuk olan Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan İzmir temsilcisi, önemli bir seriye imza attı.

        Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Göztepe, yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle ligdeki çıkışını sürdürdü.

        SONRADAN GİRENLER YILDIZLAŞTI

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe’de maça sonradan dahil olan futbolcular galibiyette önemli rol oynadı.

        REKLAM

        Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla mücadeleyi çevirmeyi başardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un yaptığı oyuncu değişiklikleri ise karşılaşmanın gidişatını değiştirdi.

        Bulgar teknik adam, 65. dakikada Janderson’un yerine Andre Henrique’yi oyuna alırken, 74. dakikada Alexis Antunes’un yerine Faustino Anjorin’i, Juan’ın yerine de Sinclair Armstrong'a görev verdi.

        Bu değişikliklerin ardından baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 76. dakikada Sinclair Armstrong’un attığı golle skora denge getirdi. Bu golden 2 dakika sonra ise Faustino Anjorin’in asistinde Andre Henrique fileleri havalandırarak Göztepe’yi 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümünde skor değişmezken, Göztepe sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılıların dönüşünde başrolü, Stoilov’un ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Armstrong, Anjorin ve Andre Henrique üstlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir Göreme'de peribacasının yıkıldı

        Nevşehir Göreme'de peribacasının yıkıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        #fenerbahçe
        #Göztepe
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        31 ilde sağanak yağış bekleniyor
        31 ilde sağanak yağış bekleniyor
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi