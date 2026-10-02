Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nihat Özbağı: Chobani Stadı'nın 1 milyon dolarlık proje bedellerini karşılayacağım

        Nihat Özbağı: Chobani Stadı'nın 1 milyon dolarlık proje bedellerini karşılayacağım

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nın kapasite artış projesinde yaklaşık 1 milyon dolarlık mimari, statik ve betonarme proje bedellerini karşılayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 12:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Stadın proje bedellerini karşılayacağım"

        Fenerbahçe yöneticisi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nın kapasite artışı projesiyle ilgili stadyumda açıklamalarda bulundu.

        Sarı-lacivertli kulübün olağan mali ve idari genel kurulunda stadın kapasitesinin artırılmasına ilişkin konuşmasının yanlış anlaşıldığını aktaran Özbağı, "Projenin tüm inşaat maliyetini şahsen karşılayacağım yönünde bir algı oluştuğunu gördüm. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Konuşmamda üstleneceğimi ifade ettiğim bedel aslında mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamıdır. Yani yaklaşık 1 milyon dolarlık kısımdır. Yaklaşık 50 milyon avro olarak öngörülen inşaat harcamasının ise kulübümüz tarafından sponsorluk, loca ve kombine satışlarından elde edilecek gelirlerle karşılanması planlanmaktadır. Şahsen karşılayacağımı belirttiğim tutar ise mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanma bedelidir. Ben her zaman Fenerbahçe'ye destek vermekten onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda stat kapasitesinin artırılmasına ilişkin projeyi tanıttıklarını hatırlatan Özbağı, "Başkanımız Aziz Yıldırım, bizlere stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını ve bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Kongrede bunu sunduk. Proje, büyük beğeni topladı. Kongreyi de kazandıktan sonra kapasite artışına ve stadımızın büyütülmesine başladık. Şu anda projeler bitti. Projeler, onay safhasında. Muhtemelen kasım ayı ortasında inşaata başlayacağız. 12 ayda bitmesini tahmin ediyoruz. 2027 yılının kasım ayında bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nihat Özbağı
        #fenerbahçe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Lisenin pansiyonunda asansör faciası!
        Lisenin pansiyonunda asansör faciası!
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        Serenay İstanbul'a döndü
        Serenay İstanbul'a döndü
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler