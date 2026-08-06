Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson'a dev talip... İtalya Serie A ekibi Juventus'un, Brezilyalı file bekçisini transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Juve, Ederson'un durumunu yakından takip ediyor.

Haberde, siyah-beyazlı kulübün deneyimli file bekçisiyle ilgilendiği ancak şu ana kadar Fenerbahçe'ye resmi bir teklif iletmediği aktarıldı.

25 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Sarı-lacivertli yönetimin, Ederson'un olası transferi için yaklaşık 25 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu iddia edildi. Yaz transfer döneminde gelecek resmi tekliflerin kulüp tarafından değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE SATIŞA SICAK BAKABİLİR

Haberde ayrıca, Fenerbahçe'nin yüksek maaş bütçesinde esneklik sağlamak amacıyla Ederson'un ayrılığına sıcak bakabileceği belirtildi. Gerçekleşecek bir transferin hem maaş bütçesinde rahatlama sağlayacağı hem de kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırabileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 karşılaşmada görev yapan Ederson, 13 maçta kalesini gole kapatırken toplam 35 gol yedi.