Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Fevzi Korkmaz: Bizim için fırsat maçıydı

        Fevzi Korkmaz: Bizim için fırsat maçıydı

        Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Fevzi Korkmaz, 0-0 berabere biten Kocaelispor maçından sonra, "Puan alamadığımız 3 haftalık periyodu sonlandırmak istiyorduk. Kocaelispor deplasmanında 1 puan değerli. Ama 3 puan alacak pozisyonlar da yakaladık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 19:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bizim için fırsat maçıydı"

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Fevzi Korkmaz açıklamalarda bulundu.

        "BİZİM İÇİN FIRSAT MAÇIYDI"

        Korkmaz, "Son 3 haftadır puan alamadığımız periyot yaşıyor ve bir an önce sonlandırmak istiyorduk. Kocaelispor maçını da bunun için fırsat olarak görüyorduk. Dengeli bir maç oldu. Bize 3 puan getirecek pozisyonlar da yakaladık. Ama Kocaelispor deplasmanında bir puan değerli. Zor deplasmandan puanla ayrılıyoruz. Bu maçı geride bıraktık. Analizimizi yapacağız. Önümüzdeki hafta bizim içi çok önemli olan Erzurum maçına hazırlanacağız" dedi.

        REKLAM

        "MİTHAT BU MAÇ ÇOK DENGELİ OYNADI, BİZİM İÇİN DEĞERLİ OYUNCU"

        Trabzonspor maçından dersler çıkardıklarını belirten ve Mithat ile ilgili soru üzerine Fevzi Korkmaz, "Trabzon maçından çıkardığımız çok dersler vardı. Mithat ile de bunları paylaşıp pozisyonları değerlendirdik. Mithat bu hafta çok dengeli oynadı. Bizim için çok değerli ve gelişime açık oyuncu. Her maçta daha da geliştiğini görüyoruz. Çok daha iyi maçlar oynayacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

        "BORELLI'NİN ARKA ADALESİNDE GERİLME OLDU"

        Oyundan sakatlık nedeniyle alınmak zorunda kalan Borrelli için ise Korkmaz, "Borrelli’nin arka adalesinde gerilim oldu. Maça devam edemedi. Tedavisine de başlandı" sözlerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 29 Ekim 2026 (Cumhuriyet Yolunda Yaşanan Zorluklar Nasıl Aşıldı?)

        Cumhuriyet'in 103. Yılı Kutlu Olsun! Türk dünyası Ankara'da buluşuyor. Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıkacak. Cumhuriyet hep "Atatürk" ile anıldı. Dönemin gazete ve dergileri Cumhuriyet'e giden yolu yazdı. On binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda... Gün Başlıyor'u Tuğba Södekoğlu sundu.  

        #çaykur rizespor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"