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        Haberler Spor Basketbol FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı!

        FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı!

        FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı. Potanın Perileri aldığı 3 mağlubiyet sonrası turnuvaya grup aşamasında veda etti!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 00:12 Güncelleme:
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        Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması bitti!

        FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı.

        Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde A, B, C ve D gruplarında üçüncü ve son müsabakalar oynandı.

        Gruplarını zirvede tamamlayan takımlar, direkt çeyrek finale yükseldi. İkinci ve üçüncü basamakta yer alan ekipler, çeyrek final elemesi oynamaya hak kazandı. Dördüncü ve son sıradaki takımlar ise Dünya Kupası'na veda etti.

        İspanya, Fransa, Belçika ve ABD, adını çeyrek finale yazdırdı. Almanya, Japonya, Macaristan, Güney Kore, Avustralya, Porto Riko, Çin ve İtalya'nın çeyrek final eleme mücadelesine çıkacağı organizasyonda Mali, Nijerya, Türkiye ve Çekya ise elendi.

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        Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme heyecanı, yarın ve 9 Eylül'de yaşanacak. Yarın Macaristan-Japonya ve Almanya-Güney Kore, 9 Eylül'de ise Porto Riko-Çin ve İtalya-Avustralya karşılaşmaları yapılacak.

        Grup aşamasında oynanan son maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        A Grubu:

        Japonya-İspanya: 59-79

        Almanya-Mali: 83-58

        B Grubu:

        Macaristan-Güney Kore: 82-73

        Nijerya-Fransa: 56-111

        C Grubu:

        Belçika-Avustralya: 80-68

        Porto Riko-Türkiye: 75-71

        D Grubu:

        ABD-Çekya: 105-64

        İtalya-Çin: 51-71

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