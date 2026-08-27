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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya karşısında!

        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya karşısında!

        Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında yarın Polonya ile karşılaşacak. Mücadele, saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, Polonya karşısında!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        Gruptaki ilk maçında Letonya'yı 3-0, ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 geçen milliler, üçüncü karşılaşmasında Macaristan'ı set vermeden mağlup etti. Son olarak Almanya'yla karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu maçtan da 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Gruptan çıkmayı garantileyen milli takım, Polonya karşısında galip gelmesi halinde namağlup şekilde üst tura yükselecek.

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        Macaristan, Letonya ve Slovenya karşılaşmalarını kazanan Polonya, grupta bugün karşılaşacağı Almanya'yı yenmesi halinde ay-yıldızlılarla liderlik için mücadele edecek.

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        #Voleybol
        #Filenin Sultanları
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
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