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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya!

        Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya!

        Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

        İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen A Grubu'ndaki 3 müsabakayı da kazanan "Filenin Sultanları", yarın saat 19.00'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

        Gruptaki 3. maçında bu akşam Macaristan ile karşılaşacak Almanya, 2 maçta 1 galibiyet alabildi.

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        #Filenin Sultanları
        #Avrupa Şampiyonası
        #almanya
        #türkiye
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