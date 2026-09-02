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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları yarı final için Almanya karşısında!

        Filenin Sultanları yarı final için Almanya karşısında!

        Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Sultanlar yarı final için parkede!

        2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerleyemeye devam ediyor. Milliler, çeyrek finalde yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak.

        GRUP MAÇINDA MİLLİLER 3-1 KAZANDI

        İki ülke, turnuvada A Grubu'nda yer aldı ve ay-yıldızlılar rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Grupta oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan A Milliler, ikinci olarak adını üst tura yazdırdı. Milliler, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi.

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        ALMANYA, BELÇİKA'YI DEVİRİP RAKİP OLDU

        Almanya ise son 16 turu mücadelesinde büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

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        #Filenin Sultanları
        #Voleybol
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
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