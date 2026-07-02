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        Haberler Spor Futbol Diğer Filistinli kaleci İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetti!

        Filistinli kaleci İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetti!

        Filistin'de Khadamat Khan Younis forması giyen kaleci Saleem Al-Ashqar, Gazze'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 14:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrail'in açtığı ateş açtığı kaleci vefat etti!

        Filistin Futbol Federasyonu, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli kaleci Saleem Al-Ashqar'ın Gazze'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Filistin Futbol Federasyonu (PFA), 32 yaşındaki Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın, Gazze'de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

        Henüz beş ay önce evlenen Al-Ashqar'ın vefatının ardından futbol camiasından taziye mesajları gelirken, Şili ekibi Deportivo Palestino da başsağlığı dileyerek 'adalet ve barış' çağrısında bulundu. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

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