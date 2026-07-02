Filistinli kaleci İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetti!

Ünlü sihirbaza uyuşturucu tutuklaması

İstanbul'da, katıldığı bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassa... Daha Fazla Göster İstanbul'da, katıldığı bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi. (AA) Daha Az Göster