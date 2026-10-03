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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!

        Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!

        F1'de sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Bahreyn'de pole pozisyonu Verstappen'in!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

        Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Sıralama turlarında 1 dakika 35.130 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

        Verstappen'in 0.298 saniye gerisinde Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci, Red Bull takımından Fransız Isack Hadjar, 0.428 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

        Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli ise liderin 0.501 saniye arkasında 4. sıranın sahibi oldu.

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        Bahreyn Grand Prix'si, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

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