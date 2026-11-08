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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de şampiyon Mercedes

        Formula 1'de şampiyon Mercedes

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sinin ardından takımlar kategorisinde bitime üç hafta kala 652 puana ulaşan Mercedes, organizasyonda zafere ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 23:29 Güncelleme:
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        Formula 1'de şampiyon Mercedes!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sini, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

        Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 35 dakika 23.504 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Norris, bu sezon üçüncü, kariyerinin 14. etap galibiyetini elde etti.

        Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen, liderin 14.602 saniye gerisinde ikinci, Isack Hadjar ise 24.485 saniye farkla üçüncü oldu.

        TAKIMLAR ŞAMPİYONU MERCEDES

        Mercedes, bitime 3 yarış kala 652 puanla takımlar şampiyonluğunu garantiledi.

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        2021'den bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu elde eden Mercedes, toplamda 9 şampiyonlukla Williams'ı yakaladı.

        Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini 3. sırada bitirerek Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olmuştu.

        Sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'si 21 Kasım'da koşulacak.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 390

        2. Max Verstappen (Hollanda): 279

        3. George Russell (Büyük Britanya): 262

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261

        5. Charles Leclerc (Monako): 251

        Takımlar

        1. Mercedes: 652

        2. Ferrari: 512

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        3. Red Bull: 415

        4. McLaren: 398

        5. Racing Bulls: 112

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