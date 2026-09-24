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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

        Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

        Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te başlayacak.

        Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 292

        2. George Russell (Büyük Britanya): 211

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

        4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

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        5. Charles Leclerc (Monako): 167

        TAKIMLAR

        1. Mercedes: 503

        2. Ferrari: 358

        3. McLaren: 306

        4. Red Bull: 230

        5. Racing Bulls: 77

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        #F1
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