CANLI İZLE | İsviçre - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA Dünya kupası son 16 maçı İsviçre - Kolombiya muhtemel 11'ler...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün oynanacak maçlarla sona erecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada gözler İsviçre ile Kolombiya arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Bu mücadelenin ardından çeyrek finale yükselecek son takımlar da belli olacak. Futbolseverler ise "İsviçre - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki İsviçre - Kolombiya maçına ilişkin canlı yayın bilgileri...
FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final öncesi son viraj bugün dönülüyor. Turnuvaya ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yaparken, son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri İsviçre ile Kolombiya arasında oynanacak. Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak ve turnuvada yoluna devam edecek. Peki, İsviçre - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsviçre - Kolombiya mücadelesinin canlı yayın detayları ve muhtemel 11'ler...
İSVİÇRE - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsviçre ile Kolombiya arasında oynanacak ve çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek mücadele, 7 Temmuz’da Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.
İSVİÇRE - KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçre - Kolombiya karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.