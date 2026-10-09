Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Milli aranın ardından lig mücadelesine dönecek olan sarı-lacivertli ekip, zorlu Rize deplasmanında üç puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karadeniz temsilcisi ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyor. İki takımın karşılaşması öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki ekip de sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Rizespor-Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...
Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:24 Güncelleme:
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