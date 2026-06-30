2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından üst tura yükselen takımlar, eleme maçlarında kozlarını paylaşmaya başladı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekiplerin yanı sıra en iyi üçüncüler de son 16 turuna kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile İsveç arasındaki mücadele öne çıkıyor. Peki, Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.