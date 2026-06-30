Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI || Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI || Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından üst tura yükselen takımlar, eleme maçlarında kozlarını paylaşmaya başladı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekiplerin yanı sıra en iyi üçüncüler de son 16 turuna kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile İsveç arasındaki mücadele öne çıkıyor. Peki, Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-06-30 14:39:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından üst tura yükselen takımlar, eleme maçlarında kozlarını paylaşmaya başladı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekiplerin yanı sıra en iyi üçüncüler de son 16 turuna kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile İsveç arasındaki mücadele öne çıkıyor. Peki, Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        FRANSA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        ABD’de bulunan New Jersey Stadyumu’nda sahne alacak olan kritik mücadele, Türkiye saatiyle gece 00.00’da başlayacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanarak milyonlarca izleyiciye ulaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Fransa–İsveç maçı, turnuvada üst tura çıkma yolunda iki güçlü ekibin kozlarını paylaşacağı önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

        3

        FRANSA - İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

        FRANSA - İSVEÇ MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ YAYINI İÇİN TIKLAYIN

        ÖNERİLEN VİDEO

        (TEKİRDAĞ) Buğday tarlasında yangın: 100 dekar alan zarar gördü

        TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar gördü. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil