DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI || Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından üst tura yükselen takımlar, eleme maçlarında kozlarını paylaşmaya başladı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekiplerin yanı sıra en iyi üçüncüler de son 16 turuna kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile İsveç arasındaki mücadele öne çıkıyor. Peki, Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından üst tura yükselen takımlar, eleme maçlarında kozlarını paylaşmaya başladı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekiplerin yanı sıra en iyi üçüncüler de son 16 turuna kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile İsveç arasındaki mücadele öne çıkıyor. Peki, Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
FRANSA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ABD’de bulunan New Jersey Stadyumu’nda sahne alacak olan kritik mücadele, Türkiye saatiyle gece 00.00’da başlayacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanarak milyonlarca izleyiciye ulaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Fransa–İsveç maçı, turnuvada üst tura çıkma yolunda iki güçlü ekibin kozlarını paylaşacağı önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.
FRANSA - İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE