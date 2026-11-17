Ederson: Ligde daha çok şey değişebilir
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, verdiği röportajda Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirve mücadelesinde her an her şeyin değişebileceğini belirten Ederson, "Elbette şu anda liderle aramızda biraz puan farkı var ancak daha önce 10 puan geriden gelip şampiyonluk kazandığım sezonlar oldu. Dolayısıyla ligde daha çok şey değişebilir" dedi.
Fenerbahçe forması giyen Ederson, Totem YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı kalecinin açıklamalarından öne çıkanlar...
"LİGDE DAHA ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR"
"Ligde hedefimiz şampiyonluk. Çünkü kulübümüz ve taraftarlarımız uzun yıllardır şampiyonluğu bekliyor. Elbette şu anda liderle aramızda biraz puan farkı var ancak daha önce 10 puan geriden gelip şampiyonluk kazandığım sezonlar oldu. Dolayısıyla ligde daha çok şey değişebilir"
"SEZON BAŞINDAYIZ"
"Henüz sezonun başındayız. Ben her zaman sakin kalmaya çalışırım. Zor zamanlarda takım arkadaşlarımla konuşup onları bir araya getirmeye önem veririm. Çünkü kötü bir dönemden geçerken gereksiz bir kaos yaratmamak çok önemli. Her anın bize öğreteceği bir şey vardır. İyi zamanlardan da kötü zamanlardan da dersler çıkarabiliriz."
"BEN BÖYLE BAKIYORUM"
"İyi anlar bize bir şeyler öğretirken kötü anlar da gelişmemizi ve hangi konularda gelişmemiz gerektiğini görmemizi sağlar. Ben futbola sakin ve soğukkanlı bir yaklaşımla bakıyorum."
"TAKIM ARKADAŞLARIMA SÖYLÜYORUM"
"Edindiğim tecrübeleri takım arkadaşlarımla, özellikle de genç oyuncularla paylaşmaya çalışıyorum. Her zaman sakin kalmalarını, morallerini yüksek tutmalarını ve üzerlerindei baskının artmasına izin vermemelerini söylüyorum."
"KENDİMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUM"
"Bireysel performansım zamanla şekilleniyor. Çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum, tıpkı geçen sezon olduğu gibi. Geçen sezon benim açımdan işlerin kötü gittiği dönemler oldu. Buna rağmen moralimi yüksek tutmaya, çalışmaya ve kendimi işime adamaya devam ettim. Ben işine %100 odaklanan bir insanım. Bu nedenle bu süreçte de yalnızca işime ve performansıma odaklandım."
TARAFTAR İÇİN YANIT
"Fenerbahçe stadyumunun atmosferini nasıl buluyorsun? Fenerbahçe taraftarları hakkında neler söylemek istersin?"
Ederson: "Türk halkının spora olan tutkusu, dünyanın geri kalanından tamamen farklı. Sadece futboldan değil, genel olarak spora duyulan tutkudan bahsediyorum. Tribünlerdeki atmosfer gerçekten inanılmaz. Ben böyle ortamlarda oynamayı çok seviyorum.
Arkadaşlarıma buradaki atmosferden bahsettiğim zaman, Türk halkı kadar spora tutkuyla bağlı insanları başka bir yerde bulmanın çok zor olduğunu söylüyorum. Buradaki stadyum atmosferi gerçekten muhteşem.."
"GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUM"
"Türkiye hakkında önceden çok güzel şeyler duymuştum ve burada yaşamaktan son derece mutluyum. İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığım ve profesyonel kariyerimin en mutlu anını yaşadığım şehir. Ailemle burada çok güzel vakit geçiriyorum."
"MUTLU BİR HAYAT YAŞIYORUM"
"Çocuklarımla oynuyor, eşimle dışarıda vakit geçiriyorum. İstanbul'un tarihi, iklimi ve yemekleri harika. İngiltere'ye kıyasla burada yemekler çok daha güzel. Daha fazla güneş görmek de enerjimi yükseltiyor. Kısacası İstanbul'da çok mutlu bir hayat yaşıyorum."