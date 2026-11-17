TARAFTAR İÇİN YANIT

"Fenerbahçe stadyumunun atmosferini nasıl buluyorsun? Fenerbahçe taraftarları hakkında neler söylemek istersin?"

Ederson: "Türk halkının spora olan tutkusu, dünyanın geri kalanından tamamen farklı. Sadece futboldan değil, genel olarak spora duyulan tutkudan bahsediyorum. Tribünlerdeki atmosfer gerçekten inanılmaz. Ben böyle ortamlarda oynamayı çok seviyorum.

Arkadaşlarıma buradaki atmosferden bahsettiğim zaman, Türk halkı kadar spora tutkuyla bağlı insanları başka bir yerde bulmanın çok zor olduğunu söylüyorum. Buradaki stadyum atmosferi gerçekten muhteşem.."