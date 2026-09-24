Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: Bu ona saygısızlık olur!
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından tepki alan Okan Buruk hakkında Youtube kanalında açıklamalarda bulundu
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenildiği maçın ardından eleştirilerin odağı olan Okan Buruk için söyledikleri gündem oldu.
“SAYGISIZLIK OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN…”
Fatih Terim, öğrencisi ve meslektaşı Okan Buruk'un çok başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
“Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik ve beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ‘Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?’ deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için.”
“REKOR NE BENİM NE OKAN'IN”
Fatih Terim, kırılan rekorları kendisinin veya Okan Buruk'un kırdığını değil, Galatasaray'ın kırdığını ifade etti.