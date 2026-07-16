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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Diego Carlos'a ülkesinden talip çıktı

        Fenerbahçe'de Diego Carlos'a ülkesinden talip çıktı

        Fenerbahçe'nin gelecek planları arasında yer almayan Diego Carlos için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı ve Vasco Da Gama'nın 33 yaşındaki stoperi istediği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:49 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin gelecek planları arasında yer almayan Diego Carlos için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        VASCO DA GAMA DIEGO CARLOS'U İSTİYOR

        Brezilya basınında yer alan habere göre, Vasco de Gama'nın Fenerbahçe'de forma terleten 33 yaşındaki stoper Diego Carlos'la ilgilendiği belirtildi.

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        HAREKETE GEÇTİLER

        Vasco da Gama'nın, Diego Carlos'un transfer şartlarıyla ilgili bilgi toplamaya başladığı belirtildi.

        Brezilya ekibi, Diego Carlos'u bir yıl kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve deneyimli savunma oyuncusunun maaşını karşılayabilecek bir formül için Carlos'un temsilcisiyle temaslarda bulunuyor.

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        LILLE DE İŞİN İÇERİSİNDE

        Diego Carlos'un önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve Fransa'dan Lille'nin de 33 yaşındaki savunma oyuncusuna ilgisinin olduğu belirtildi.

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        GEÇEN SEZONU COMO'DA GEÇİRDİ

        Sarı-lacivertliler, Diego Carlos'u geçen sezon kiralık olarak Como'ya transfer etmişti. Diego Carlos, İtalyan ekibinde 31 maçta süre buldu ve savunma performansının yanı sıra 1 gol, 1 asistle skor katkısı da sağladı

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