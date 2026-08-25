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        Fenerbahçe'de Diego Carlos adım adım Como'ya!

        Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'un transferi konusunda İtalya Serie A ekibi Como ile prensip anlaşmasına vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, eldeki yabancı oyuncu şişkinliğini azaltmaya devam ediyor...

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        Sarı-lacivertlilerde gelecek planlarında yer almayan Diego Carlos konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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        DIEGO CARLOS BONSERVİSİYLE GİDİYOR

        İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Como 33 yaşındaki stoperi bonservisiyle transfer etmek için Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı.

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        DOSSENA PARMA'YA, CARLOS COMO'YA

        Como'nun bu transferi resmiyete dökmeden önce Alberto Dossena'nın Parma'ya transferini beklediği kaydedildi.

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        İtalyan stoperin Parma'ya imza atması sonrası Diego Carlos'un Como'ya katılacağı haberin detaylarında yer aldı.

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        Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren Sambacı stoper, 31 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergilemiş ve 2 bin 308 dakika sahada kalmıştı.

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        #Diego Carlos
        #fenerbahçe
        #Como
        #transfer
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