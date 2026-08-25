Fenerbahçe'de Diego Carlos adım adım Como'ya!
Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'un transferi konusunda İtalya Serie A ekibi Como ile prensip anlaşmasına vardı.
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, eldeki yabancı oyuncu şişkinliğini azaltmaya devam ediyor...
Sarı-lacivertlilerde gelecek planlarında yer almayan Diego Carlos konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor...
DIEGO CARLOS BONSERVİSİYLE GİDİYOR
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Como 33 yaşındaki stoperi bonservisiyle transfer etmek için Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı.
DOSSENA PARMA'YA, CARLOS COMO'YA
Como'nun bu transferi resmiyete dökmeden önce Alberto Dossena'nın Parma'ya transferini beklediği kaydedildi.
İtalyan stoperin Parma'ya imza atması sonrası Diego Carlos'un Como'ya katılacağı haberin detaylarında yer aldı.
Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren Sambacı stoper, 31 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergilemiş ve 2 bin 308 dakika sahada kalmıştı.