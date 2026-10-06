Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da önemli bir sınav vereceği karşılaşmada güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar arayacak. Futbolseverler ise dev mücadele öncesinde Galatasaray Barcelona maçının tarihini, başlama saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Barcelona maçı tarihi ve saati...
Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ilk hafta Sporting Lizbon deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından Barcelona karşısında sahasında puan arayacak. Barcelona da Avrupa'da yoluna güçlü bir başlangıç yapmak isterken iki takım arasındaki mücadele futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında bulunuyor. Peki Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Barcelona karşılaşması 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Barcelona maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray Barcelona karşılaşmasına RAMS Park ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında Barcelona'yı kendi sahasında ağırlayacak.
İstanbul'daki mücadele Galatasaray taraftarının yoğun desteği altında oynanacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki fikstürü şöyle:
13 Ekim: Galatasaray - Barcelona, 22.00
21 Ekim: Lille - Galatasaray, 19.45
3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart, 20.45
24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa, 20.45
8 Aralık: AEK - Galatasaray, 23.00
19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord, 20.45
27 Ocak: PSG - Galatasaray, 23.00