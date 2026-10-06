Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ilk hafta Sporting Lizbon deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından Barcelona karşısında sahasında puan arayacak. Barcelona da Avrupa'da yoluna güçlü bir başlangıç yapmak isterken iki takım arasındaki mücadele futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında bulunuyor. Peki Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...