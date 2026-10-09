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        Haberler Spor Futbol Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında dünya devi Barcelona'yı sahasında konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkarken futbolseverler Galatasaray - Barcelona karşılaşmanın tarihini, maç saatini araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Sporting Lizbon deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Barcelona karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Peki Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray - Barcelona maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
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        Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarının desteğiyle Avrupa'daki ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Barcelona karşılaşması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstüründeki en dikkat çekici maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverler ise maçın ne zaman başlayacağını ve karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar...

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        GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Barcelona karşılaşması 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

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        GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray Barcelona karşılaşmasının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

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        GALATASARAY BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, İspanyol devini kendi sahasında taraftarının önünde ağırlayacak.

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        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

        Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki fikstürü şöyle:

        13 Ekim: Galatasaray - Barcelona, 22.00

        21 Ekim: Lille - Galatasaray, 19.45

        3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart, 20.45

        24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa, 20.45

        8 Aralık: AEK - Galatasaray, 23.00

        19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord, 20.45

        27 Ocak: PSG - Galatasaray, 23.00

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