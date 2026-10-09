Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarının desteğiyle Avrupa'daki ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Barcelona karşılaşması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstüründeki en dikkat çekici maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverler ise maçın ne zaman başlayacağını ve karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar...