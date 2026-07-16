Galatasaray'dan Mauro Icardi geçti!

TARAFTARIN EN SEVDİĞİ FUTBOLCU OLDU

Mauro Emanuel Icardi Rivero, attığı gollerin dışında ikonik gol sevinci, sarı saçları, gol şarkısı ve sempatik hareketleriyle de sadece sarı-kırmızılı taraftarların değil, Türkiye'de birçok kişinin sevdiği biri oldu. Bazı taraftarlar ona benzemek için saçlarını sarıya boyatırken, şarkıcı Simge Sağın'a ait 'Aşkın olayım' şarkısı da uzun süre listelerde ilk sırada yer aldı. Çocuklar ise onun gol sevincini sürekli paylaşım yaparak örnek aldı.