Galatasaray'ın istediği oyuncuların maliyetleri dudak uçuklattı!
Galatasaray, önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da mutlak başarı hedefiyle transfer pazarını sallamaya hazırlanıyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin listesindeki dünya yıldızlarının maliyetleri adeta dudak uçuklatıyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk etapta Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağladı.
10 numara, merkez orta saha ve hücum hattını elit isimlerle güçlendirmek isteyen Cimbom, devasa bonservis talepleriyle karşı karşıya.
Sarı-kırmızılıların radarına giren süper starlar için kulüplerinin kapıyı açtığı rakamlar transfer piyasasını altüst edecek cinsten...
BRUNO FERNANDES 50 MİLYON EURO
Manchester United forması giyen ve lider özellikleriyle tanınan Bruno Fernandes için İngiliz ekibinin kapıyı 50 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor.
Portekizli maestronun maaş beklentisi de Victor Osimhen'in yıllık ücreti boyutunda. Galatasaray, rakamları aşağı çekmek için çalışıyor...
DURSUN ÖZBEK CAMAVINGA'YI İSTİYOR
Orta sahada başkanın en çok istediği isim olan Eduardo Camavinga'da da benzer bir tablo mevcut.
Real Madrid'in Fransız yıldızı Camavinga için 50 milyon Euro'nun da üzerinde astronomik bir bonservis beklentisi bulunuyor.
CAN UZUN'DA BEKLENTİ 50 MİLYON EURO
Eintracht Frankfurt'un genç milli yeteneği Can Uzun için de Alman ekibinin beklentisi yine 50 milyon Euro bandında.
Milli yıldız Can Uzun'u kadrosuna katmak konusunda ısrarcı olan Galatasaray yönetimi, Frankfurt'un yüksek bonservis duvarını aşmak için alternatif bir paket hazırladı.