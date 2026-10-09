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        Haberler Spor Futbol Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Kasımpaşa maçı izle bilgisi

        Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Kasımpaşa maçı izle bilgisi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Milli aranın ardından yeniden lig mücadelesine çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar alarak başarılı performansını devam ettirmeyi hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde maçın başlama saatini, yayın saati ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Kasımpaşa maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması, Süper Lig'in 7. haftasında futbolseverlerle buluşacak. Sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında oynayacağı mücadelede üç puan alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Kasımpaşa ise rakibine karşı deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. Karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kanalı, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray-Kasımpaşa maçı izle ekranı...

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        GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray Kasımpaşa maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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        GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun abonelik hizmetlerinden yararlanabilecek.

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        GS KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Galatasaray-Kasımpaşa maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, beIN SPORTS'un resmi yayın platformlarını kullanabilir. Karşılaşmanın yayınını takip etmek için geçerli abonelik ve desteklenen cihaz gerekiyor.

        Maçın canlı yayınını izlemek isteyen futbolseverlerin resmi yayıncı kuruluşun internet sitesi ve uygulamasındaki yayın seçeneklerini kontrol etmesi öneriliyor.

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        GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN LİGDEKİ SON DURUMU

        Galatasaray, ligin ilk altı haftasında topladığı 13 puanla karşılaşma öncesinde ikinci sırada bulunuyordu. Sarı-kırmızılı ekip, dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti.

        Kasımpaşa ise ilk altı maçında iki galibiyet ve dört beraberlik alarak 10 puana ulaştı. Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray deplasmanında alacağı sonuçla ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai (Barış Alper), Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Deniz Gül.

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Mendes, Kerem, Rafferty, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.

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