GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN LİGDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, ligin ilk altı haftasında topladığı 13 puanla karşılaşma öncesinde ikinci sırada bulunuyordu. Sarı-kırmızılı ekip, dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti.

Kasımpaşa ise ilk altı maçında iki galibiyet ve dört beraberlik alarak 10 puana ulaştı. Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray deplasmanında alacağı sonuçla ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.