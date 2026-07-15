2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Harry Kane önderliğindeki İngiltere ile Lionel Messi liderliğinde Arjantin, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, dev maçın canlı yayın bilgilerini, başlama saatini ve muhtemel kadroları araştırmayı sürdürüyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, turnuvanın en önemli karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor. Peki, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev karşılaşmayla ilgili merak edilenler...