İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası'nda son finalist belli oluyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nda final biletini alacak ikinci takım belli oluyor. Turnuvanın iki güçlü ekibi İngiltere ile Arjantin, yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Dünya futbolunun yıldız isimlerini karşı karşıya getirecek dev mücadele öncesinde İngiltere - Arjantin maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kazanan takım, finalde İspanya'nın rakibi olacak. Peki, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 FIFA Dünya Kupası İngiltere - Arjantin yarı final maçı canlı izle bilgisi...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Harry Kane önderliğindeki İngiltere ile Lionel Messi liderliğinde Arjantin, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, dev maçın canlı yayın bilgilerini, başlama saatini ve muhtemel kadroları araştırmayı sürdürüyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, turnuvanın en önemli karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor. Peki, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev karşılaşmayla ilgili merak edilenler...
İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdırarak İspanya'nın rakibi olacak.
İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere - Arjantin yarı final mücadelesinin TRT SPOR ve Tabii'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE
Futbolseverler, Dünya Kupası yarı final heyecanını TRT Spor ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, önemli pozisyonları ve maç sonu gelişmeleri de anbean futbolseverlerle buluşacak.
FİNAL BİLETİ İÇİN DEV MÜCADELE
İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final karşılaşması, 2026 Dünya Kupası'nın en kritik mücadelelerinden biri olacak. İki futbol devi, kupaya bir adım daha yaklaşmak için sahada tüm kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi kazanan ekip finalde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verirken, kaybeden takım ise üçüncülük maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.