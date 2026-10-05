İtalya - Türkiye maçı canlı izle UEFA Uluslar Ligi: Milli maç şifreli mi, şifresiz mi?
İtalya - Türkiye maçı için geri sayım sürerken futbolseverlerde heyecan her geçen dakika artıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı, güçlü rakibi İtalya karşısında galibiyet arıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada Türkiye sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ay-Yıldızlı ekip, rövanş niteliğindeki mücadelede bu kez rakibine karşı daha iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler İtalya - Türkiye maçı canlı izle ve milli maç izle aramalarına yoğunlaştı. Peki İtalya - Türkiye maçı nasıl, nereden izlenir, milli maç şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak? İşte İtalya - Türkiye maçı canlı izle ekranı...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. İki takım arasında oynanan ilk maçta İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olmuştu. Milli takım bu kez deplasmanda rakibine karşı iyi bir sonuç alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise maç öncesinde İtalya - Türkiye canlı izle, milli maç canlı izle ve İtalya Türkiye maçı izle aramalarını sürdürüyor. İşte İtalya - Türkiye maçı izleme sayfası...
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
İtalya - Türkiye maçı UEFA Uluslar Ligi kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. Milli maç heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saatinde ekranlarını ilgili yayıncı kuruluşa çevirecek. İtalya - Türkiye maçı canlı izle ve milli maç izle araması yapan futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini haberimizden takip edebilir.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
İtalya - Türkiye karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalya - Türkiye maçı 21.45'te başlayacak. Futbolseverler maç saatinden önce takımların muhtemel 11'lerini, kadro tercihlerini ve karşılaşmaya ilişkin son gelişmeleri takip edebilecek.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI
İtalya - Türkiye karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatinde yayıncı kuruluşun canlı yayın ekranına ulaşabilecek. Milli maç canlı izle, İtalya - Türkiye canlı izle ve İtalya Türkiye maçı izle aramalarını yapan futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini takip ediyor.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Romano, Mancini, Ruggeri, Doumbia, Barella, Vergara, Scamacca, Maldini.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.