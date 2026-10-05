Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya - Türkiye maçı canlı izle UEFA Uluslar Ligi: Milli maç şifreli mi, şifresiz mi?

        İtalya - Türkiye maçı canlı izle UEFA Uluslar Ligi: Milli maç şifreli mi, şifresiz mi?

        İtalya - Türkiye maçı için geri sayım sürerken futbolseverlerde heyecan her geçen dakika artıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı, güçlü rakibi İtalya karşısında galibiyet arıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada Türkiye sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ay-Yıldızlı ekip, rövanş niteliğindeki mücadelede bu kez rakibine karşı daha iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler İtalya - Türkiye maçı canlı izle ve milli maç izle aramalarına yoğunlaştı. Peki İtalya - Türkiye maçı nasıl, nereden izlenir, milli maç şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak? İşte İtalya - Türkiye maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 22:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. İki takım arasında oynanan ilk maçta İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olmuştu. Milli takım bu kez deplasmanda rakibine karşı iyi bir sonuç alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise maç öncesinde İtalya - Türkiye canlı izle, milli maç canlı izle ve İtalya Türkiye maçı izle aramalarını sürdürüyor. İşte İtalya - Türkiye maçı izleme sayfası...

        2

        İTALYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

        İtalya - Türkiye maçı UEFA Uluslar Ligi kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. Milli maç heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saatinde ekranlarını ilgili yayıncı kuruluşa çevirecek. İtalya - Türkiye maçı canlı izle ve milli maç izle araması yapan futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini haberimizden takip edebilir.

        3

        İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        İtalya - Türkiye karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

        4

        İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

        İtalya - Türkiye maçı 21.45'te başlayacak. Futbolseverler maç saatinden önce takımların muhtemel 11'lerini, kadro tercihlerini ve karşılaşmaya ilişkin son gelişmeleri takip edebilecek.

        5

        İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        6

        MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

        İtalya - Türkiye karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatinde yayıncı kuruluşun canlı yayın ekranına ulaşabilecek. Milli maç canlı izle, İtalya - Türkiye canlı izle ve İtalya Türkiye maçı izle aramalarını yapan futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini takip ediyor.

        7

        İTALYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

        İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Romano, Mancini, Ruggeri, Doumbia, Barella, Vergara, Scamacca, Maldini.

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.

        8
        ÖNERİLEN VİDEO
        #uluslar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        5 kişi tutuklandı
        5 kişi tutuklandı
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu