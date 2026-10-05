A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. İki takım arasında oynanan ilk maçta İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olmuştu. Milli takım bu kez deplasmanda rakibine karşı iyi bir sonuç alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise maç öncesinde İtalya - Türkiye canlı izle, milli maç canlı izle ve İtalya Türkiye maçı izle aramalarını sürdürüyor. İşte İtalya - Türkiye maçı izleme sayfası...