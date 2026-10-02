İtalya- Türkiye maçı için geri sayım başladı. Milli takımın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda? İşte İtalya-Türkiye maçının tarihi ve maç saati...