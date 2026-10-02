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        Haberler Spor Futbol İtalya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        İtalya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        İtalya-Türkiye maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya deplasmanına çıkacak. Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki ilk iki karşılaşmasında Fransa ve İtalya'ya mağlup olurken Belçika karşılaşmasının ardından İtalya ile yeniden karşı karşıya gelecek. Milli takımın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte İtalya-Türkiye maçının tarihi, saati, yayın bilgisi ve karşılaşmanın oynanacağı stat.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 23:38 Güncelleme:
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        1

        İtalya- Türkiye maçı için geri sayım başladı. Milli takımın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda? İşte İtalya-Türkiye maçının tarihi ve maç saati...

        2

        İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü 21.45'te oynanacak.

        3

        İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        İtalya-Türkiye karşılaşması Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak. TFF, 5 Ekim Pazartesi günü yapılacak karşılaşmanın bu statta ve TSİ 21.45'te başlayacağını duyurdu. İtalya Futbol Federasyonu da karşılaşmanın Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

        4

        İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        5

        A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

        5 Ekim 2026 Pazartesi

        21:45 İtalya - Türkiye

        12 Kasım 2026 Perşembe

        20:00 Türkiye - Belçika

        15 Kasım 2026 Pazar

        22:45 Fransa - Türkiye

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        #milli maç
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