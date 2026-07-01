Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
Kylian Mbappe, Fransa'nın İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldiği maçta attığı 2 golle yıldızlaştı. Gol krallığında 6 gole ulaşan Mbappe, bu alanda Lionel Messi'yi yakaladı.
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:04 Güncelleme:
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Kylian Mbappe, Fransa'nın 3-0 kazanarak son 16 turuna yükseldiği İsveç maçına damga vurdu.
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2 gol atan Kylian Mbappe, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışında 6 gole ulaşarak Messi’yi yakaladı.
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Fransız yıldız, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde 18 gol atarak bu alanda 2’nci sırada yer alıyor.
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Dünya Kupaları tarihinde attığı 19 golle en çok gol atan futbolcu olan Lionel Messi’nin sadece 1 gol gerisinde olan Mbappe’nin performansı kamuoyu tarafından sıkı takibe alındı.
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Ayrıca 2 de asisti bulunan Fransız yıldız, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar yaptığı 8 gol katkısı ile en çok gol katkısı sağlayan futbolcu olarak performansını sürdürüyor.
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