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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!

        Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!

        Kylian Mbappe, Fransa'nın İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldiği maçta attığı 2 golle yıldızlaştı. Gol krallığında 6 gole ulaşan Mbappe, bu alanda Lionel Messi'yi yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Kylian Mbappe, Fransa'nın 3-0 kazanarak son 16 turuna yükseldiği İsveç maçına damga vurdu.

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        2 gol atan Kylian Mbappe, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışında 6 gole ulaşarak Messi’yi yakaladı.

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        Fransız yıldız, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde 18 gol atarak bu alanda 2’nci sırada yer alıyor.

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        Dünya Kupaları tarihinde attığı 19 golle en çok gol atan futbolcu olan Lionel Messi’nin sadece 1 gol gerisinde olan Mbappe’nin performansı kamuoyu tarafından sıkı takibe alındı.

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        Ayrıca 2 de asisti bulunan Fransız yıldız, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar yaptığı 8 gol katkısı ile en çok gol katkısı sağlayan futbolcu olarak performansını sürdürüyor.

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