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        Haberler Spor Futbol MAÇ PROGRAMI 20 TEMMUZ || Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte güncel liste

        MAÇ PROGRAMI 20 TEMMUZ || Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte güncel liste

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Dünya Kupası'nda final heyecanının sona ermesinin ardından gözler bir yandan da ulusal lig maçlarına çevrildi. Henüz Türkiye'de Süper Lig başlamadı. Bununla birlikte yabancı liglerdeki karşılaşmaları yakından takip etmek isteyenler diğer ülkelerdeki maç programlarını sorguluyor. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 20 Temmuz maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        1

        Maç programı 20 Temmuz Pazartesi yani bugün oynanacak müsabakaları yakından takip etmek isteyen sporseverler tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Sorgulayanlar için güncel maç programı detaylarını haberimizde derledik. Peki bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 20 Temmuz maç programı...

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        MAÇ PROGRAMI 20 TEMMUZ

        10:00 Sagan Tosu - Verspah (Kulüp Hazırlık Maçı)

        11:00 Hapoel Petah Tikva - Bnei Yehuda Tel Aviv (Kulüp Hazırlık Maçı)

        12:00 Playford City - Adelaide United FK (Kulüp Hazırlık Maçı)

        14:00 Cambridge United - Braintree Town FC (Kulüp Hazırlık Maçı)

        16:30 Spaeri - Samgurali (Kulüp Hazırlık Maçı)

        17:30 Eyüpspor - Mardin 1969 Spor (Kulüp Hazırlık Maçı)

        3

        18:30 Al-Sailiya - Al Nasr Dubai (Kulüp Hazırlık Maçı)

        19:00 Lazio Rome - SS Lazio U20 (Kulüp Hazırlık Maçı)

        19:00 Atus Velden - Wolfsberger AC (Kulüp Hazırlık Maçı)

        19:00 Graficar - Hatta (Kulüp Hazırlık Maçı)

        19:30 Biel-Bienne - Breitenrain (Kulüp Hazırlık Maçı)

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        21:30 Young Boys II - Solothurn (Kulüp Hazırlık Maçı)

        21:45 Redbridge - Welwyn Garden City (Kulüp Hazırlık Maçı)

        21:45 Trafford FC - FC United Of Manchester (Kulüp Hazırlık Maçı)

        22:15 Sporting Lisbon - Strasbourg Alsace (Kulüp Hazırlık Maçı)

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