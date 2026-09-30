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        Haberler Spor Basketbol Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı izle bilgisi: Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı izle bilgisi: Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyişi sürüyor. EuroLeague'in ikinci haftasında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Sezonun ilk haftasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup olan Beşiktaş, ikinci hafta karşılaşmasında galibiyet arayacak. Mücadele öncesinde Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçının yayın bilgileri ve başlama saati sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçının canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşması EuroLeague'in ikinci hafta programında yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Maccabi Tel Aviv karşısında sezonun ilk EuroLeague galibiyetini elde etmek istiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler maçın saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı canlı izle ekranı...

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        MACCABİ TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 21.05'te başlayacak.

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        MACCABİ TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital platform üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler ise S Sport Plus yayınından mücadeleyi izleyebilecek. Karşılaşmanın yayın saati 21.05 olarak duyuruldu.

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        MACCABİ TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

        Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşma saatinde S Sport ekranlarını takip edebilecek. Mücadele aynı zamanda S Sport Plus üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. EuroLeague heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler maçın başlama saati olan 21.05'te yayın ekranına ulaşabilecek.

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        Beşiktaş, EuroLeague'deki ilk karşılaşmasında Valencia Basket ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden 96-94'lük mağlubiyetle ayrıldı. Maccabi Tel Aviv karşılaşması ise Beşiktaş'ın EuroLeague'deki ikinci maçına sahne olacak.

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