Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı izle bilgisi: Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyişi sürüyor. EuroLeague'in ikinci haftasında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Sezonun ilk haftasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup olan Beşiktaş, ikinci hafta karşılaşmasında galibiyet arayacak. Mücadele öncesinde Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçının yayın bilgileri ve başlama saati sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçının canlı izle bilgisi...
Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşması EuroLeague'in ikinci hafta programında yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Maccabi Tel Aviv karşısında sezonun ilk EuroLeague galibiyetini elde etmek istiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler maçın saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı canlı izle ekranı...
MACCABİ TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 21.05'te başlayacak.
MACCABİ TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital platform üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler ise S Sport Plus yayınından mücadeleyi izleyebilecek. Karşılaşmanın yayın saati 21.05 olarak duyuruldu.
MACCABİ TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşma saatinde S Sport ekranlarını takip edebilecek. Mücadele aynı zamanda S Sport Plus üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. EuroLeague heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler maçın başlama saati olan 21.05'te yayın ekranına ulaşabilecek.
Beşiktaş, EuroLeague'deki ilk karşılaşmasında Valencia Basket ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden 96-94'lük mağlubiyetle ayrıldı. Maccabi Tel Aviv karşılaşması ise Beşiktaş'ın EuroLeague'deki ikinci maçına sahne olacak.