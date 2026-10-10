Manchester United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United-Tottenham maçı, İngiltere Premier Lig'de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İki köklü İngiliz ekibi, ligde kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Manchester United, taraftarı önünde kazanarak çıkış yakalamayı hedeflerken Tottenham ise deplasmanda puan arıyor. Futbolseverler, mücadele öncesinde Manchester United-Tottenham maçının başlama saatini ve canlı yayın bilgisinini araştırıyor. Peki Manchester United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester United-Tottenham maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...
Manchester United ile Tottenham, Premier Lig’in dikkat çeken karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Mücadele, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor. Ev sahibi Manchester United, Old Trafford’da taraftar desteğini arkasına alacak. Tottenham ise zorlu deplasmanda istediği sonucu elde etmek istiyor. Peki Manchester United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri, başlama saati ve canlı takip seçenekleri...
MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United-Tottenham karşılaşması, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. İngiltere Premier Lig’in 6. haftasındaki mücadele, Manchester United’ın sahası Old Trafford’da yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.30 olarak açıklandı. İki takım da ligde alacağı puanlarla kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.
MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester United-Tottenham maçı Türkiye’de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluşun sunduğu abonelik seçenekleri üzerinden takip edebilecek. İnternetten izlemek isteyenler ise yayıncı kuruluşun dijital platformlarını kontrol edebilir. Maçı yasal yayın seçenekleri üzerinden izlemek mümkün olacak.
MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE
Manchester United-Tottenham maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 3 yayınını takip edebilir. Dijital izleme seçenekleri için beIN SPORTS’un resmî platformları ve yayın paketleri incelenebilir. Karşılaşmanın canlı skoru, maç içi gelişmeleri ve istatistikleri spor haberleri üzerinden de takip edilebilir. Yasal yayıncı dışında ücretsiz canlı yayın sunduğunu iddia eden güvenilir olmayan bağlantılara karşı dikkatli olunması gerekiyor.