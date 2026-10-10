Manchester United ile Tottenham, Premier Lig’in dikkat çeken karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Mücadele, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor. Ev sahibi Manchester United, Old Trafford’da taraftar desteğini arkasına alacak. Tottenham ise zorlu deplasmanda istediği sonucu elde etmek istiyor. Peki Manchester United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri, başlama saati ve canlı takip seçenekleri...