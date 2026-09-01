Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Transfer
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta fırsat transferi! Menajerler bile devreye girdi

        Beşiktaş'ta fırsat transferi! Menajerler bile devreye girdi

        Yaz transfer dönemi tamamlanmadan orta saha hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Youssouf Fofana'ya dikkat çeken bir teklif yaptı. Fransız ekibi Lyon'un da devrede olduğu 27 yaşındaki futbolcuyu menajerler, Beşiktaş'a imza atsın diye yoğun çaba sarf ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 17:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Beşiktaş, yaptığı hamlelerle eksiklerini büyük ölçüde kapattı.

        2

        Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Alexander Nübel gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar, son olarak Ernest Poku ve Fabio Miretti'yi de renklerine bağladı.

        3

        Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yönetim fırsat transferi için düğmeye bastı.

        4

        Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana için ciddi bir teklif yaptı. Yapılan teklifi değerlendirmeye alan 27 yaşındaki orta saha için Lyon da görüşmelerini sürdürüyor.

        5

        Ancak Fransız ekibi ile Milan arasında satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda henüz anlaşma sağlanamadı.

        6

        Daniele Longo'nun haberine göre; Youssouf Fofana-Lyon transferi, belgelerin karşılıklı gönderilmesi aşamasında takıldı. 2 takım da oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağı konusunda bir türlü orta noktayı bulamadı.

        7

        Diğer yandan Serie A ekibi Milan, bonservisli transfer için Hull City'den de teklif bekliyor. Longo'nun haberinde; menajerlerin Youssouf Fofana'yı Beşiktaş'a transfer olması için ikna etmeye çalıştıkları da belirtildi.

        8

        Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Youssouf Fofana, 2 gol ve 4 asiste imza attı. Fransız ön liberonun Milan ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

        9
        10
        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #milan
        #Youssouf Fofana
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?