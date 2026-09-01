Beşiktaş'ta fırsat transferi! Menajerler bile devreye girdi
Yaz transfer dönemi tamamlanmadan orta saha hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Youssouf Fofana'ya dikkat çeken bir teklif yaptı. Fransız ekibi Lyon'un da devrede olduğu 27 yaşındaki futbolcuyu menajerler, Beşiktaş'a imza atsın diye yoğun çaba sarf ediyor.
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Beşiktaş, yaptığı hamlelerle eksiklerini büyük ölçüde kapattı.
Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Alexander Nübel gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar, son olarak Ernest Poku ve Fabio Miretti'yi de renklerine bağladı.
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yönetim fırsat transferi için düğmeye bastı.
Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana için ciddi bir teklif yaptı. Yapılan teklifi değerlendirmeye alan 27 yaşındaki orta saha için Lyon da görüşmelerini sürdürüyor.
Ancak Fransız ekibi ile Milan arasında satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda henüz anlaşma sağlanamadı.
Daniele Longo'nun haberine göre; Youssouf Fofana-Lyon transferi, belgelerin karşılıklı gönderilmesi aşamasında takıldı. 2 takım da oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağı konusunda bir türlü orta noktayı bulamadı.
Diğer yandan Serie A ekibi Milan, bonservisli transfer için Hull City'den de teklif bekliyor. Longo'nun haberinde; menajerlerin Youssouf Fofana'yı Beşiktaş'a transfer olması için ikna etmeye çalıştıkları da belirtildi.
Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Youssouf Fofana, 2 gol ve 4 asiste imza attı. Fransız ön liberonun Milan ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.