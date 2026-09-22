Milan Skriniar: Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca ilerler
Fenerbahçe'nin Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, milli takım kampında Sarı Lacivertliler'deki günlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 1,5 senede 3 başkan gördüğünü söyleyen deneyimli stoper, "Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca geçer (gülerek) ... Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde üç teknik direktör ve üç başkan gördüm." dedi.
Giriş: 22 Eylül 2026 - 16:05 Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı ve kaptanı Milan Skriniar, milli takım kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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"FENERBAHÇE'DE İŞLER ÇILGINÇA İLERLER"
“Fenerbahçe’de işler her zaman çılgınca geçer (gülerek) ... Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde üç teknik direktör ve üç başkan gördüm."
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"DUYGUSAL AÇIDAN SALINCAK GİBİ"
"Duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi. Fenerbahçe devasa bir kulüp."
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ, MUHTEŞEM BİR ŞEY"
"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başardık, bu muhteşem bir şey. Ve grup aşamasını geçmek istiyoruz."
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"ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İSTİYORUZ"
"Takımdaki atmosfer iyi. Ligde istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık ama zirveye yaklaşıyoruz; şampiyonluğu kazanmak istiyoruz, her ne kadar kolay olmasa da."
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"AVRUPA'NIN EN İYİLERİ GELİYOR"
"Ligin kalitesi çok yüksek, Avrupa’nın en iyi oyuncuları ve teknik direktörleri burada oynuyor."
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