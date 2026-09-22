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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar: Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca ilerler

        Milan Skriniar: Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca ilerler

        Fenerbahçe'nin Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, milli takım kampında Sarı Lacivertliler'deki günlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 1,5 senede 3 başkan gördüğünü söyleyen deneyimli stoper, "Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca geçer (gülerek) ... Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde üç teknik direktör ve üç başkan gördüm." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı ve kaptanı Milan Skriniar, milli takım kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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        "FENERBAHÇE'DE İŞLER ÇILGINÇA İLERLER"

        “Fenerbahçe’de işler her zaman çılgınca geçer (gülerek) ... Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde üç teknik direktör ve üç başkan gördüm."

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        "DUYGUSAL AÇIDAN SALINCAK GİBİ"

        "Duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi. Fenerbahçe devasa bir kulüp."

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        "ŞAMPİYONLAR LİGİ, MUHTEŞEM BİR ŞEY"

        "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başardık, bu muhteşem bir şey. Ve grup aşamasını geçmek istiyoruz."

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        "ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İSTİYORUZ"

        "Takımdaki atmosfer iyi. Ligde istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık ama zirveye yaklaşıyoruz; şampiyonluğu kazanmak istiyoruz, her ne kadar kolay olmasa da."

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        "AVRUPA'NIN EN İYİLERİ GELİYOR"

        "Ligin kalitesi çok yüksek, Avrupa’nın en iyi oyuncuları ve teknik direktörleri burada oynuyor."

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        #fenerbahçe
        #Milan Škriniar
        #açıklama
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