Portekiz - Norveç karşılaşması için geri sayım başladı. Portekiz sahip olduğu yıldızlarla karşılaşmanın favorileri arasında gösterilirken Norveç ise hücum hattındaki etkili isimleriyle rakibine karşı sürpriz yapmak istiyor. Maç öncesinde futbolseverler Portekiz - Norveç canlı izle aramalarını yoğunlaştırırken karşılaşmanın başlama saati merak konusu oldu. Peki Portekiz - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz - Norveç maçı muhtemel 11'leri...