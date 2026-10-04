Portekiz - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler Portekiz - Norveç maçının tarihini, maç saatini ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Portekiz güçlü kadrosuyla sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki avantajını korumak istiyor. Norveç ise zorlu deplasmandan puan çıkararak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki Portekiz - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz - Norveç maçı canlı izle ekranı...
Portekiz - Norveç karşılaşması için geri sayım başladı. Portekiz sahip olduğu yıldızlarla karşılaşmanın favorileri arasında gösterilirken Norveç ise hücum hattındaki etkili isimleriyle rakibine karşı sürpriz yapmak istiyor. Maç öncesinde futbolseverler Portekiz - Norveç canlı izle aramalarını yoğunlaştırırken karşılaşmanın başlama saati merak konusu oldu. Peki Portekiz - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz - Norveç maçı muhtemel 11'leri...
PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Portekiz - Norveç maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz - Norveç maçı A Haber üzerinden canlı yayınlanacak.
PORTEKİZ - NORVEÇ CANLI İZLE
Portekiz - Norveç maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatinde yayıncı kuruluşun ekranlarına yönelerek mücadeleyi takip edebilecek. UEFA Uluslar Ligi heyecanını ekran başından takip etmek isteyenler maç öncesinde Portekiz - Norveç canlı izle ve Portekiz - Norveç maçı hangi kanalda aramalarını da sürdürüyor.
PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Felix; Ramos
Norveç: Nyland; Ryerson, Ajer, Pedersen, Wolfe; Odegaard, Berge, Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa