Sao Paulo, Mauro Icardi'yi gözüne kestirdi

SICAK BAKIYOR

Haberde, Icardi'nin Brezilya'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Arjantinli futbolcunun Güney Amerika'ya dönmesinin ailesine daha yakın olmasını sağlayacağını düşündüğü ve Sao Paulo'dan gelecek olası bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

Icardi ile Türkiye'den bir kulübün yanı sıra Avrupa'dan üç takımın daha ilgilendiği ancak söz konusu kulüplerin oyuncunun talep ettiği maaş seviyesine henüz yaklaşamadığı belirtildi.