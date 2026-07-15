Sao Paulo, Mauro Icardi'yi gözüne kestirdi
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye Brezilya'dan teklif geldi. Brezilya'nın köklü kulüplerinden biri olan Sao Paulo, forvet hattını güçlendirmek adına deneyimli forvet Mauro Icardi'yi kadrosuna katmayı düşünüyor.
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Mauro Icardi'ye Brezilya ekibi Sao Paulo'nun talip olduğu öne sürüldü.
GÜNDEMLERİNE ALDILAR
Brezilya basınından Nahuel Ferreira'nın haberine göre Sao Paulo, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Arjantinli santrforu transfer listesine aldı.
Brezilya temsilcisinin, Icardi cephesiyle ilk temasları gerçekleştirdiği ve oyuncuyu kadrosuna katma isteğini ilettiği belirtildi.
SICAK BAKIYOR
Haberde, Icardi'nin Brezilya'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Arjantinli futbolcunun Güney Amerika'ya dönmesinin ailesine daha yakın olmasını sağlayacağını düşündüğü ve Sao Paulo'dan gelecek olası bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.
Icardi ile Türkiye'den bir kulübün yanı sıra Avrupa'dan üç takımın daha ilgilendiği ancak söz konusu kulüplerin oyuncunun talep ettiği maaş seviyesine henüz yaklaşamadığı belirtildi.