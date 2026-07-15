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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sao Paulo, Mauro Icardi'yi gözüne kestirdi

        Sao Paulo, Mauro Icardi'yi gözüne kestirdi

        Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye Brezilya'dan teklif geldi. Brezilya'nın köklü kulüplerinden biri olan Sao Paulo, forvet hattını güçlendirmek adına deneyimli forvet Mauro Icardi'yi kadrosuna katmayı düşünüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Mauro Icardi'ye Brezilya ekibi Sao Paulo'nun talip olduğu öne sürüldü.

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        GÜNDEMLERİNE ALDILAR

        Brezilya basınından Nahuel Ferreira'nın haberine göre Sao Paulo, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Arjantinli santrforu transfer listesine aldı.

        Brezilya temsilcisinin, Icardi cephesiyle ilk temasları gerçekleştirdiği ve oyuncuyu kadrosuna katma isteğini ilettiği belirtildi.

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        SICAK BAKIYOR

        Haberde, Icardi'nin Brezilya'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Arjantinli futbolcunun Güney Amerika'ya dönmesinin ailesine daha yakın olmasını sağlayacağını düşündüğü ve Sao Paulo'dan gelecek olası bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

        Icardi ile Türkiye'den bir kulübün yanı sıra Avrupa'dan üç takımın daha ilgilendiği ancak söz konusu kulüplerin oyuncunun talep ettiği maaş seviyesine henüz yaklaşamadığı belirtildi.

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        GALATASARAY KARİYERİ

        Galatasaray forması altında 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

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